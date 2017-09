Ermittlungen gegen acht Personen im HCB-Umweltskandal

Bei den Personen handelt es sich um Mitarbeiter des Zementwerks bzw. des Landes Kärnten. Ihnen wird bisher hauptsächlich fahrlässige Umwelt-Beeinträchtigung vorgeworfen. Bei einer Person geht es zusätzlich um Verleumdung, bei einer um Missbrauch von Tonaufnahmen und Abhörgeräten. Inhaltliche Angaben zum Stand der Ermittlungen machte Frimmel-Hesse nicht, nur so viel: “Bis Ende September sollte noch ein Ergänzungsgutachten kommen.”

Im November 2014 war bekannt geworden, dass das Kärntner Görtschitztal mit dem Umweltgift Hexachlorbenzol (HCB) belastet ist. Im Zementwerk Wietersdorf war belasteter Blaukalk nicht ordnungsgemäß verarbeitet worden, über die Luftemissionen gelangte der Stoff in den Nahrungskreislauf und in die Milchprodukte. Auch in Blutproben von Bewohnern und sogar in Muttermilch fand man erhöhte Werte. Daraufhin wurde die Verarbeitung von belastetem Blaukalk gestoppt, Futtermittel getauscht und Produkte vernichtet. Das Land führte außerdem ein Monitoring ein.

(APA)