Ermittler befragen zwei Vertraute von FN-Chefin Le Pen

Die französischen Behörden treiben ihre Ermittlungen gegen die rechtsextreme Front National (FN) wegen möglicher Scheinbeschäftigung im EU-Parlament voran. Beamte befragten am Mittwoch den Leibwächter und eine enge Mitarbeiterin von Parteichefin Marine Le Pen, wie Polizisten sagten. Erst am Montag war die Parteizentrale der Front National in Nanterre bei Paris durchsucht worden.