Erlebnisreicher Sporttag im Schnee

99 Kinder erlebten Schneespaß beim winterlichem ASVÖ Familiensporttag.

Hohenems/Zwischenwasser. Unter dem Motto „Sportarten kennen lernen und ausprobieren“ veranstaltete der Vorarlberger Schiverband und der ASVÖ vergangenen Sonntag den ersten Familiensporttag in Furx. Trotz winterlichen, fast stürmischen Bedingungen nahmen rund 99 Kinder bei der Veranstaltung teil. Die Schivereine der Umgebung setzten spannende Stationen um und jedes Kind freute sich am Ende über eine Goldmedaille.

Die Organisatoren vom Vorarlberger Sportverband ASVÖ und dem Vorarlberger Schiverband staunten erfreut über die Vielzahl an motivierten Eltern, die sich trotz anfangs widriger Verhältnisse, bereits ab 9 Uhr auf die Piste wagten. Ab Mittag hatten die Schivereine von Fraxern, Zwischenwasser, Sulz-Röthis, Altenstadt, Rankweil, Klaus-Weiler und Viktorsberg dann einiges zu tun. Sie ermöglichten allen tolle Erlebnisse im Schnee und bewirkten strahlende Kinderaugen. „Unter dem Motto ‚Sportarten ausprobieren und Sportvereine kennen lernen‘ wurde heute gezeigt welche tollen Wintersportangebote es in unserer Region gibt. Das Angebot ist vielseitiger, als die Bevölkerung oft glaubt“, zeigt sich der Geschäftsführer vom ASVÖ, Clemens Fiel, begeistert.

Als krönenden Abschluss des Familiensporttages erhielt jedes Kind eine Medaille sowie eine Urkunde, die die Teilnahme bestätigte. Neben vielen anderen Preisen wurde ein komplettes Paar Ski – zur Verfügung gestellt von Sport Herbert in Laterns – am Ende verlost. Der glückliche Gewinner war am Ende Raphael Mähr aus Klaus, der sich riesig über den tollen Hauptpreis freute und diesen in Kürze auch gleich auf der Schipiste einweihen wird.