Erlebnis Kneippen im Bludenzer Kindergarten Igel

Spielerische Gesundheitsförderung

Bludenz. Ein Gemeinschaftsprojekt starten der Kindergarten Igel und die Kneippspielgruppe Purzelbohna. Am Mittwoch, 6. Juni 2018, ist von 15 bis 17 Uhr Kneippen für Jung und Alt im Bludenzer Kindergarten Igel in der Unterfeldstraße 25 angesagt. Kinder, Geschwister, Eltern, Omas und Opas erhalten an diesem Nachmittag einen Einblick in die Lehre nach Kneipp.