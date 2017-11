Eristoff, Bounty und Snickers aus Pipeline-Kiosk gestohlen

Jugendliche nahmen mit, worauf sie Appetit hatten und genossen die Beute am Seeufer.

Gegen eins kam den vier Jugendlichen die Idee, sie könnten nachts noch an den See gehen. Sie fanden eine Eisenstange, damit brachen sie spontan den Pipeline-Kiosk auf und klauten, worauf sie Lust hatten. Und das war neben Süßigkeiten noch ein Palette Bier, ein paar Spirituosen. Sie schauten auch in die Eistruhe und schlossen sie danach offenbar nicht richtig. Jedenfalls tauten und vergammelten 44 Eis. Bei Gericht sind die Jugendlichen im Alter von zwei Mal 15, 17 und 18 keine Unbekannten. Vor allem der Name der 15-jährigen Bregenzerin ist der Staatsanwaltschaft geläufig. Acht Mal hat es bereits einen Anlass gegeben, doch immer wieder wurde auf Grund des Jugendgerichtsgesetzes das Verfahren eingestellt. Mit ihren Äußerungen macht sie auch dieses Mal klar, wie wichtig ihr das Ganze ist. Unabhängig davon bekommt sie dieses Mal eine Strafe von 160 Euro, weitere 480 auf Bewährung. Ihr Bekannter detto. Die anderen zwei kommen mit einer Diversion, sprich 30 und 40 Stunden Arbeit davon.