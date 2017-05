Erinnerungsstücke aus US-Musikgeschichte versteigert

Auktion bei Julien's - © APA (AFP/GETTY)

Schuhe von Michael Jackson, ein handgeschriebener Brief von Prince und ein Klavier von Freddie Mercury: Erinnerungsstücke der US-Musikgeschichte sind in New York versteigert worden. Teuerstes Stück war ein hufeisenförmiger Diamantring, den Elvis Presley bei Auftritten trug und der für mehr als 204.000 Dollar (rund 180.000 Euro) versteigert wurde, wie das Auktionshaus Julien’s mitteilte.