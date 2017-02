Erik Guay holte Super-G-WM-Gold – Kriechmayr auf Platz fünf

Der Kanadier war an diesem Tag nicht zu schlagen - © APA

Österreichs Herren sind am Mittwoch im WM-Super-G in St. Moritz ohne Medaille geblieben. Gold sicherte sich Abfahrts-Ex-Weltmeister Erik Guay. Der 35-jährige Kanadier siegte klar vor dem norwegischen Topfavoriten und Olympiasieger Kjetil Jansrud (+0,45 Sek.). Bronze ging an das kanadische Geburtstagkind Manuel Osborne-Paradis (0,51/33 Jahre). Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Fünfter.