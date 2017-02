Erholsame Wochen für SeniorInnen

Gemeinschaft erleben, die Natur genießen und einfach nur das Leben jetzt genießen. Die Caritas Seniorenarbeit biete auch heuer wieder Seniorenerholungswochen für Frauen und Männer ab 70 Jahren an, die noch selbständig in der Lebensführung sind. „Ich bin schon das dritte Mal dabei und freue mich schon sehr auf diese Woche“, sagt eine langjährige Teilnehmerin. „Inzwischen sind daraus schon gute Freundschaften entstanden.“ Neben der Geselligkeit schätzt sie aber auch die Aktivitäten in der Natur. „Diese Woche stärkt meinen Körper, meinen Geist und meine Seele. Ich schöpfe das ganze Jahr daraus Kraft.“

Unter dem Motto „Leben ist jetzt!“ gibt es die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Turnusse zu wählen: in Eriskirch am Bodensee, in St. Gallenkirch und in Krumbach. Wanderungen und Ausflüge in der herrlichen Bergkulisse des Bregenzerwaldes oder Montafons oder im Naturschutzgebiet Eriskirch am Bodensee sind Kraftquellen für Körper und Seele. Aber auch Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, sind herzlich willkommen, denn im Vordergrund steht das Gemeinschaftserlebnis. Das Programm ist vielfältig und bietet für jeden etwas: von kreativen Aktivitäten über Singen und Musizieren bis zu gemeinsamen Spielen und Gedächtnistraining und Impulse für das spirituelle und praktische Leben.

Anmeldungen nimmt Gertrud Hefel unter Tel. 0676/88420 4018 (Montag und Donnerstag, 8.30 bis 11.30 Uhr, E-Mail: gertrud.hefel@caritas.at) entgegen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um rasche Anmeldung.

Seniorenerholungswochen 2017 – „Leben ist jetzt!“

Turnus 1: Eriskrich am Bodensee, Erholungshaus St. Theresienheim, 26. Mai bis 2. Juni

Turnus 2: St. Gallenkirch: Erholungsheim Mariahilf, 10. Juni bis 17. Juni

Turnus 3: Krumbach: Kur- und Gesundheitshotel Bad Rossbad, 24. Juni bis 1. Juli