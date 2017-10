Ergebnis der Nationalratswahl jetzt fix: ÖVP klar Erster, SPÖ Zweiter und die Grünen sind raus

Das Gesamtergebnis ist mit der Auszählung der Wahlkarten komplett – aber noch nicht amtlich. Das wird es erst, wenn es nach der Sitzung der Bundeswahlbehörde am 31. Oktober verlautbart wird. Danach können Kandidaten – binnen vier Wochen – beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Aufhebung bzw. Neuaustragung wegen Rechtswidrigkeiten im Wahlverfahren beantragen.

SPÖ Zweiter vor FPÖ

753.497 gültige Stimmen wurden bei dieser NR-Wahl am Postweg geschickt oder bei der Bezirkswahlbehörde direkt abgegeben. Diese haben die 111 Bezirkswahlbehörden bereits am Montag ausgezählt – und sie bewirkten noch einige Änderungen: Die SPÖ wurde doch noch Zweite vor der FPÖ. Das nicht nur bundesweit, sondern auch in Oberösterreich, das damit seinen Ruf als Trendland bestätigte.

Außerdem verlor die FPÖ mit der Briefwahlauszählung zwei ihrer 53 Mandate aus der Urnenwahl. Eines bekam die ÖVP (auf 62), eines die NEOS (10). Zwischen Bund, Ländern und Wahlkreisen verschoben sich am Montag auch einige Mandate: So bekam die Liste Pilz ein steirisches Landesmandat, dafür eines im Bund weniger. Oberösterreich bestätigte seinen Ruf als Trendland: Erst mit der Briefwahlauszählung wurde auch dort die SPÖ Zweite vor der FPÖ – wie auch bundesweit.

Wahlbeteiligung bei 80 Prozent

Am Donnerstag hatten die neun Landeswahlbehörden dann noch 37.339 Stimmen (37.109 davon gültige) auszuzählen, die am Sonntag per Wahlkarte oder Briefwahl in “fremden” Wahlkreisen abgegeben wurden. Damit schaffte es die Wahlbeteiligung, die am Sonntag erst mit 67,56 Prozent und am Montag mit 79,41 ausgewiesen wurde, noch auf genau 80 Prozent.

Außerdem bescherten die Donnerstags-Wahlkarten der Liste Pilz ein zweites Bundesländer-Ergebnis über vier Prozent neben Wien: In Niederösterreich – dem Land mit den meisten Wahlberechtigten – wählten 4,15 Prozent den Ex-Grünen. Seine frühere Partei kam zwar mit den Donnerstags-Wahlkarten in zwei weiteren Bundesländern – Salzburg und Tirol – über die Vier-Prozent-Marke, wie zuvor schon in Vorarlberg und Wien. Aber ihr Wiener Ergebnis war mit 5,90 Prozent deutlich geringer als das von Pilz – und im großen Niederösterreich waren sie mit 2,42 Prozent sehr schwach. Damit ging es sich österreichweit auch nach Auszählung aller Wahlkarten nicht für die nötigen vier Prozent aus.

(APA)