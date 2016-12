Erfreuliches Spendenergebnis des Benefizkonzerts

Lustenau. Die Zuschauer kamen, erfreuten sich in der Guthirtenkirche eines schönen Konzerts und zeigten sich als großzügige Spender. Die Künstler teilten das Geld auf und spendeten jeweils einen Teil an das SPZ (Sonderpädagogisches Zentrum in Lustenau) für bedürftige Familien, an die Aktion „Geben für Leben“ und an eine Organisation, die Reit-Therapiewochen, auch für Lustenauer Kinder, in Südfrankreich organisiert.

Noch rechtzeitig vor Weihnachten konnten Andrea Winder, Sandra und Marina Müller sowie Wolfgang Verocai der Direktorin des SPZ, Ulli Bösch, einen namhaften Betrag überreichen.