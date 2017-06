Erfolgskurs für Klostertaler Mittelschüler

Nach dem Gewinn der Hallenbezirksmeisterschaft geht der Erfolgsrun der Mittelschule Klostertal unvermindert weiter. In eindrucksvoller Art und Weise konnte die Mannschaft um Betreuer Ferdl Sattler auch den Bezirksmeistertitel im Kleinfeld ins Klostertal holen. Nach spannenden zwölf Spielen (Herbst und Frühjahr) und dem imposanten Torverhältnis von 34:8 Toren war den Kickern aus dem Klostertal der erste Platz nicht zu nehmen. Einsatz, Spielwitz, Einstellung und extrem viel Spielfreude waren der Grundstein für diesen weiteren großartigen Erfolg.

Nach dem Gewinn des Meistertitels im Bezirk Bludenz wartet auf die Fußballer noch ein weiterer Höhepunkt. Am 14. Juni findet in Bludenz die Kleinfeldmeisterschaft statt. Die Mittelschule Klostertal spielt dort in einer Gruppe mit der NMS Altach, der NMS Götzis und der NMS Großwalsertal um den Landesmeistertitel.