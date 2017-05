Erfolgs-Seglerinnen Vadlau/Ogar trennten sich – Vadlau auf Suche

Die beiden Seglerinnen gehen wieder getrennte Wege - © APA (Archiv)

Lara Vadlau und Jolanta Ogar werden in Zukunft nicht mehr miteinander segeln. Die Kärntner Steuerfrau Vadlau wird in den kommenden Wochen ein paar Tests mit anderen Partnern absolvieren und will sich dabei nicht nur in ihrer Parade-Bootsklasse 470er, sondern auch im Nacra 17 versuchen. Die gebürtige Polin Ogar indes wird in naher Zukunft ihre Karriere beenden.