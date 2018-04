Erfolgreichstes Debüt-Wochenende für "Avengers"-Film

Der Science-Fiction-Film "Avengers: Infinity War" hat das erfolgreichste Debüt-Wochenende aller Zeiten hingelegt. Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart spielte der Action-Film der Marvel-Studios weltweit insgesamt 630 Millionen Dollar (521,96 Mio. Euro) ein - so viel wie kein Film vor ihm. Das gab der Branchendienst Exhibitor Relations am Sonntag bekannt.

China wurde nicht einmal mitgezählt, weil der Film dort erst später anläuft. Damit übertrumpfte der dritte Teil der “Avengers”-Reihe, der seit Donnerstag auch in Österreich zu sehen ist, den Film “The Fate of the Furious”, der im vergangenen Jahr am ersten Wochenende weltweit 530 Millionen Dollar einspielte. “Avengers: Infinity War” spülte allein in den USA und Kanada am ersten Wochenende 250 Millionen Dollar in die Kassen. Er überholte damit “The Force Awakens”, den siebenten Star-Wars-Film, der 2015 am Debüt-Wochenende 248 Millionen Dollar in Nordamerika einnahm.