Erfolgreiches Spielgruppenjahr

Seit vielen Jahren ist die Spielgruppe „Bingser Zwergle“, unter der Leitung von Nicole Dobler, eine fixe und wichtige Institution im Bereich der Kinderbetreuung von 2 bis 4 Jahren geworden und ist aus Bings (Stallehr und Radin) nicht mehr weg zu denken. Heuer besuchten 14 Kinder die Spielgruppe, welche an vier Tagen in der Woche geöffnet ist. Besonders gut gefällt den Kindern dabei der wöchentliche Waldtag und die vermehrten Bewegungsangebote, da die Spielgruppe ab heuer eine Bewegungsspielgruppe ist.

Die Spielgruppe ist in einem Raum der Volksschule Bings angesiedelt, welcher dankenswerterweise von der Stadt Bludenz zur Verfügung gestellt wurde. Sollte in den nächsten Jahren der Bedarf an Spielgruppenplätzen wachsen, werden sicher bauliche Maßnahmen nötig werden, da der bestehende Raum bereits jetzt an die Aufnahmegrenzen stößt.