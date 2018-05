Erfolgreiches Frühjahrskonzert der Bürgermusik Silbertal

Unter dem Motto „Musikalische Vielfalt“ lud die Bürgermusik Silbertal am 28. April zum Frühjahrskonzert ins Vereinshaus Silbertal.

Unter dem Motto „Musikalische Vielfalt“ zeigte die Bürgermusik Silbertal, unter der musikalischen Leitung von Kapellmeisterin Evelyn Sadjak, am Konzertabend ein weiteres Mal dem zahlreichen Publikum ihr Können. Durch das Abendprogramm führte in gekonnter Manier Vize-Kapellmeister Simon Ganahl. Mit Charme und Humor legte er den Grundstein für einen tollen Einstig in die dargebotenen Stücke.