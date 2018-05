Erfolgreiches EU Programm an der FMS Altach

Die Freie Montessori Schule Altach ist seit rund zwei Jahren Partner im Erasmus+ Projekt, dem EU Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport.

Altach Im Rahmen des EU Projektes hat die Altacher Montessori Schule dabei mit der Europa School UK eine Partnerschule in England. „Gemeinsam beschäftigen wir uns mit unserem Projektthema „Let’s shape our future, together!“ und tauschen unsere Gedanken, Ideen und Arbeitsergebnisse aus“, erklärt dazu Susanne Krämer-Alge von der FMS Altach.

Das Hauptziel des Projektes an der Montessori Schule in Altach ist es, den teilnehmenden Schülern das Verständnis und damit auch die Toleranz für andere Länder und für andere Kulturen, für andere religiöse Überzeugungen und unterschiedliche Hintergründe zu fördern. In weiterer Folge sollen die jungen Leute auch für die sozioökonomischen Veränderungen in Europa sensibilisiert und so ihr interkulturelles Verständnis gefördert werden. „ Das Projekt integriert auch Themen der sozialen Integration von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen, wie auch Flüchtlingskinder sowie die umfassende Einbeziehung von Kindern mit Handicaps“, erklärt Krämer-Alge. Zudem soll das Projekt den Schülern der FMS sowie jenen der Europa School in Culham helfen, die gemeinsamen humanistischen, europäischen Werte, auf denen die Europäische Union aufbaut, zu erfahren, zu verstehen und als Säulen einer gemeinsamen, friedlichen Zukunft anzuerkennen.