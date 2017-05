Erfolgreiches Begegnungsfest mit geflüchteten Menschen

Klaus.(loa) Mehr als 250 geflüchtete Menschen werden zur Zeit im Vorderland in Unterkünften versorgt und betreut. Es sind vorwiegend Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg, Verfolgung oder auch großer wirtschaftlicher Not verlassen mussten und sich nun ein neues Leben aufbauen müssen. Gerade in dieser Situation ist es sehr wichtig, dass sie mit ihren neuen Nachbarinnen und Nachbarn in Kontakt kommen können und von ihnen willkommen geheißen werden. Dieses Fest hat viele Menschen erreicht und genau diese Begegnung ermöglicht.

„Ich bin sehr glücklich hier in Klaus. In Syrien habe ich zwei Hochschulabschlüsse. Hier in Vorarlberg habe ich die Möglichkeit Deutsch zu lernen und auch beruflich wieder Fuß zu fassen“, erklärt Tarek in schon sehr gutem Hochdeutsch.

„Wir unterstützen, beraten und begleiten Flüchtlinge rund um das Thema „Ausbilden uns Arbeiten“, so Margot Kies von der regionalen Koordinationsstelle für Integration. Aber ohne Ehrenamt wären solche Feste nicht möglich. Ein tolles Team rund um Frau Reingard Hensler machte dieses Fest erst möglich. Viele der geflüchteten Frauen brachten selbstgemachte kulinarische Köstlichkeiten aus ihrer Heimat mit. Und innerhalb kürzester Zeit saßen alle gemeinsam an Tischen, unterhielten sich und immer wieder war großes Gelächter zu hören. Für die Kinder gab es Schminken mit Tonfarben, einen Büchertisch, Seifenblasen und gemeinsam wurde, ohne dass es viel Sprache brauchte, „Jägerball“ gespielt und jeder konnte und durfte mitmachen.