Erfolgreiches Audit für den „Blauer Anker“ im Lochauer Hafen Lochau

Beim diesjährigen Rezertifizierungsaudit, gemeinsam mit Vizebürgermeister Christophorus Schmid, Elmar Graß (Wirtschafts- und Tourismusausschuss) und Hafenmeister Franz Leissing sowie Martin Amann als leitendem Auditor von der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee, wurden der Hafen und seine Infrastruktur anhand eines umfassenden Fragenkatalogs in Bezug auf alle umwelt- und sicherheitsrelevanten Maßnahmen überprüft. Und dies mit einem wiederum erfreulich positiven Ergebnis!

So weht der „Blaue Anker“ im Hafen der Bodenseegemeinde Lochau auch in diesem Sommer wieder hoch am Mast beim Vordeck der „Alten Fähre Meersburg“. Er ist Symbol für einen aktiven Umweltschutz und einen hohen Sicherheitsstandard sowie für die beispielhafte Qualität an Dienstleistungen, die der Lochauer Hafen den Wassersportfreunden aus der ganzen Bodenseeregion und den einheimischen Erholungssuchenden am See im Besonderen bietet.

Was ist der „Blaue Anker“?

Der „Blaue Anker“ ist ein Programm zum Aufbau eines Umweltmanagement-Systems für alle Hafenanlagen rund um den Bodensee. Das Programm unterstützt die Hafenbetreiber, die Anlagen im Hinblick auf Umweltschutz und Sicherheit optimal zu verbessern und den Benutzern eine hohe Qualität an Dienstleistungen anzubieten. Bestehende Lösungen sollen zudem im Laufe der Zeit aufgrund neuer Erkenntnisse im Bereich Natur- und Umweltschutz stets weiterentwickelt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt dabei ist die nachhaltige Einbindung der Hafenlieger und Gäste. Sie sollen den Wassersport im Einklang mit der Natur betreiben und Umweltbelastungen weitestgehend vermeiden.

Träger und Initiator des Programms „Blauer Anker“ ist die Internationale Wassersportgemeinschaft Bodensee (IWGB), die 25 Trägerverbände aus den wichtigsten Sparten des Wassersports und des nautischen Gewerbes am Bodensee umfasst. Rund um den Bodensee sind derzeit bereits 19 Hafenanlagen mit dem „Blauen Anker“ zertifiziert.