Erfolgreicher Suppentag – großzügige Spende für Rotes Kreuz

Firmlinge und Familienverband als soziale Helfer

Der Familienverband Au organisiert mit dem alljährlichen Suppentag ein soziales Projekt in das die ganze Gemeinde involviert ist. Nach einer gemeinsam gefeierten Messe mit Pfarrer Pius Fäßler und der Jungmusik Au lud der Familienverband zum Suppentag im Auer Schulsaal ein. Köstliche Suppen die von den Auer Gastwirten zur Verfügung gestellt wurden konnten von den Helfern des Familienverbandes serviert werden. Für die zahlreich erschienen Gäste hatten die freiwilligen Kuchenbäckerinnen ein herrliches Kuchenbüffet gezaubert. Die Firmlinge standen dem Familienverband als tatkräftige Unterstützung zur Seite und auch Schulwart Kaspar Dünser war einer der stillen, dienstbaren Helfer. Obfrau Sonja Wittwer sprach ein großes Dankschön an alle großen und kleinen Helfer aus, spezieller Dank ging an die Sponsoren und Gönner Adeg Berlinger, Bäckerei Fetz, Spar Moosbrugger und Gebi Ofner.