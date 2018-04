Erfolgreicher Saisonauftakt beim „LaufTreff Leiblachtal“

Lochau. Mit einer ersten lockeren Runde durch die herrliche Lochauer Erholungslandschaft am See startete der „LaufTreff Leiblachtal“ Anfang April bei der Alten Fähre nun ganz offiziell in die neue Saison.

Obfrau Brigitte Haest und der Sportliche Leiter Peter Hehle konnten rund 20 hochmotivierte Läuferinnen und Läufer begrüßen. Bürgermeister Michael Simma sorgte für den symbolischen „Startschuss“, und dann machte sich die Gruppe gemeinsam mit den Lauftrainern „leicht, locker und lächelnd“ auf den Weg.

Es ging hier noch nicht um Kilometer und Spitzenzeiten, sondern vielmehr um die Bewusstseinsbildung, dass Laufen für jedermann gesundheitsfördernd ist und zudem auch viel persönliche Freude machen kann. Denn neben durchaus sportlichen Zielen kommen Spaß und Geselligkeit im Vereinsleben des „LaufTreff Leiblachtal“ nicht zu kurz.

Und wer Lust hat, kann hier jederzeit gerne mitmachen. Wieder im Angebot ist auch der spezielle achtwöchige Einsteigerkurs. Distanz, Tempo und Gehpausen werden hier an die Erfordernisse der Gruppe angepasst.

Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr

Die Lauftrainer mit Brigitte Haest, Peter Hehle, Dagmar Masser, Christof Rauch, Daniela Fürpass und Stefan Karnekar sorgen in den verschiedenen Laufgruppen jeden Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr für ein abwechslungsreiches Lauftraining. Dies in unterschiedlichen Laufgruppen, abgestimmt auf das Laufvermögen der Teilnehmer. Und beim gemeinsamen Training lassen sich die schönen Leiblachtaler Laufstrecken noch besser genießen.

Mehr wissen

Treffpunkt: „Alte Fähre“ in Lochau am Bodensee

Wann: Dienstag und Donnerstag, jeweils um 19 Uhr

Homepage: http://www.lauftreff-leiblachtal.at