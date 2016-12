Erfolgreicher Rätia-Weihnachtsmarkt für Patenkind

Die zahlreichen Besucher des Rätia-Standes auf dem Wintermarkt wurden vom engagierten Wirtschaftsteam kulinarisch verwöhnt und labten sich an so manchen Köstlichkeiten. Praktisch im Dauereinsatz war erfreulicherweise das Glücksrad, dessen Reinerlös in der Höhe von beachtlichen € 1.400,- dem Rätia-Patenkind Marin Neururer zu Gute kommt. Marin ist durch eine Fehlbildung des Gehirns mehrfach behindert und bedarf einer aufwändigen und kostspieligen Vollbetreuung. Ein herzliches Dankeschön gebührt dem gesamten Rätia-Team sowie den Besuchern und Sponsoren für die großartige Unterstützung!

www.raetiabludenz.at