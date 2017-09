Erfolgreicher Jungfernflug von Lufttaxi in Dubai

Der Prototyp VC200 flog autonom - © APA (AFP)

Ein Lufttaxi der deutschen Firma Volocopter hat seinen Jungfernflug in Dubai erfolgreich absolviert. “Die Drohne flog erstmals im urbanen Raum und war acht Minuten in der Luft”, berichtete am Dienstag Alexander Zosel, Mitentwickler der Flugdrohne und Mitgründer der Firma in Bruchsal.