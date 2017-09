Erfolgreicher Jungfernflug von Lufttaxi in Dubai

Ein Lufttaxi der deutschen Firma Volocopter hat seinen Jungfernflug in Dubai erfolgreich absolviert. “Die Drohne flog erstmals im urbanen Raum und war acht Minuten in der Luft”, berichtete am Dienstag Alexander Zosel, Mitentwickler der Flugdrohne und Mitgründer der Firma in Bruchsal.

Der Flug am Montag, über den die zuständige Verkehrsbehörde des Emirates berichtet hatte, sei ohne Probleme verlaufen. Der Prototyp VC200 flog autonom. Passagiere saßen in dem Zweisitzer aber noch nicht, wie es weiter hieß. Das Emirat möchte Passagierdrohnen auf lange Sicht als öffentliches Verkehrsmittel einsetzen. Dafür hatten die dortigen Behörden vor einigen Monaten eine Partnerschaft mit Volocopter vereinbart. Während einer fünfjährigen Testphase soll erprobt werden, wie der autonome Transport per Luft funktionieren könnte. Dafür sollen in Dubai, Hauptstadt des gleichnamigen Emirates, auch verschieden sogenannte Ports gebaut werden, an denen die Lufttaxis starten und landen können. Das Emirat will bis 2030 ein Viertel seines Verkehrs auf autonomen Transport umgestellt haben. Zosel ist mit seinen Mitarbeitern seit Monaten vor Ort und testet dort auf einem speziellen Gelände. In Serie gehen soll dann eigentlich die Hubschrauberdrohne vom Typ 2X. “Sie ist in jeder Hinsicht weiter entwickelt, als unser Prototyp, ist viel aerodynamischer und die Elektronik ausgereifter”, sagte er. Ihr fehlen aber noch die notwendigen Flugstunden, bevor auch dieses Modell erstmals im urbanen Raum starten darf. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken