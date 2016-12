Erfolgreiche „Weihnachtschallenge“ an der HAK/PHAS Bludenz

Heuer konnten im Rahmen der Aktion „Schenken mit Sinn“ der Caritas insgesamt 85 Ziegen für Menschen in Burundi finanziert werden.

„Supr hom´r des gmacht“, drückt Andre Ganahl stellvertretend der Stolz der SchülerInnen aus. „Wir helfen gerne und die Sache mit den Ziegen fanden wir irgendwie speziell“, ergänzt Natalia Jäger. „Die 4bk musste nicht lange überredet werden, sie machten sich gleich an die Sache und zeigten sehr großes Engagement. Sie organisierten die ganze Weihnachtsaktion, sammelten die Spenden und motivierten die anderen Klassen“, berichten auch die begleitenden Professorinnen, Mag. Margit Flecker und Mag. Petra Waltle, vom tollen Einsatz, den die SchülerInnen der Klassen 4bk, 3bk, 1as, 5ak sowie 3ak zeigten.

So wurden unzählige Kuchen gebacken, Toasts gebraten, gebrannte Mandeln hergestellt, Süßmost verkauft und vieles mehr, um die Spendensumme in die Höhe zu treiben. Auch Direktor Mag. Hans Duregger hatte ein spezielles „Zuckerl“, um die SchülerInnen zusätzlich zu motivieren: Schafft es die Schule, mindestens 30 Ziegen für Burundi zu finanzieren, bekommen jene drei Klassen, die die meisten Ziegen finanzieren konnten, am Faschingsdienstag zur Brauchtumspflege frei. Mit einer Spendensumme von 2.550 Euro, beziehungsweise 85 Ziegen wurde dieses Ziel eindeutig getoppt. „Es hat Spaß gemacht, die verschiedenen Aktionen zu starten – gerade, weil es für einen guten Zweck ist“, zieht Schülerin Maria Vonbank eine zufriedene Bilanz. „Unserer Schule ist es ein Anliegen, soziales Engagement zu fördern, das dies heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist“, erläutert Mag. Margit Flecker abschließend.

Aktion Schenken mit Sinn der Caritas

Wer nachhaltig schenken möchte, findet auf www.schenkenmitsinn.at für jeden Geschmack etwas Passendes: Ob Kinder und Familien, Tierfreunde oder Bildungsinteressierte – mit den sinnvollen Geschenkideen helfen Schenkende und Beschenkte Menschen in schweren Lebenslagen und bieten die Chance auf eine bessere Zukunft.

Alle Infos: www.schenkenmitsinn.at