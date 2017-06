Erfolgreiche und bestens besuchte „Lange Nacht der Kirchen“ in Lochau

Bei der „Langen Nacht der Kirchen“ in Lochau hatte auch die Militärmusik Vorarlberg im klangvollen Ambiente des Kirchenraums einen Auftritt. - © Pfarre/BMS

Lochau. Groß war das Interesse der über 150 Besucher bei der „Langen Nacht der Kirchen“ in Lochau. Bis Mitternacht wurde in der Pfarrkirche Franz Xaver in einer außergewöhnlichen Atmosphäre ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten.