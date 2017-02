Erfolgreiche Titelverteidigung für junge Handballer

Die U12/2 des SSV Dornbirn Schoren haben den Erfolgskurs wieder aufgenommen. Nach einem klaren 20:15 Sieg gegen den TV Isny hatten die Mädels jeden Grund zu feiern. Trotz einem kleinen und geschwächten Kader konnten sie all ihr Talent beweisen. Jede einzelne Spielerin leistet vollen Beitrag zum Mannschaftserfolg und so konnte auch weiterhin der erste Tabellenplatz in der HVW verteidigt werden. Das Trainierduo Anna-Sophie Preg und Hannah Bischof freut sich mit den Mädels und sieht noch viel Potential für die Zukunft.

Für den SSV:

Viktoria Marksteiner, Rebecca Schuster, Lisa Bohle, Marie Scheiderbauer, Julia Dechant, Emilia Haider, Matilda Schwarz, Anna-Lena Häfele, Nina Matic, Melike Demirtas