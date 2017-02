Erfolgreiche Skitage am Bödele

Dornbirn. (mima) Nachdem die Skitage des Kehlegger Sportklubs in den Weihnachtsferien wegen Schneemangels, wie auch schon die Jahre zuvor, abgesagt werden mussten, fanden die Wintersportfreunde nun in den Semesterferien beste Bedingungen am Bödele vor.

Strahlender Sonnenschein und beste Pisten

Über 20 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren nutzten das Angebot des SK Kehlegg und nahmen an den Skitagen 2017 teil. Bereits am frühen Vormittag ging es jeden Tag mit dem Bus aufs Bödele wo die engagierten Mitglieder des SK Kehlegg mit den Kindern in mehreren Gruppen die Technik des Skifahrens erlernten und übten. Ein gemeinsames Mittagessen gab den jungen Skifahrern die nötige Stärkung für den weiteren Tag. Dazu fanden die Kinder auch jeden Tag strahlenden Sonnenschein und bestens präparierte Pisten vor. Am letzten Tag durfte auch das traditionelle Abschlussrennen nicht fehlen und wie bei den Großen die Siegerehrung mit Medaillenübergabe.