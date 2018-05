Erfolgreiche Skiläufer und Golfer

Die neunte Ausgabe des Ski & Golf Tages Vorarlberg fand vor kurzem bei optimalen Wetterbedingungen statt.

Die Austragungsorte Laterns für den Riesenslalom und Rankweil für das 9-Loch-Golf-Turnier garantierten einen perfekten Ablauf mit kurzen Wegen. Der Wettergott hatte wieder ein Einsehen mit den Ski- und Golfsportlern. In Laterns stand eine perfekte Piste mit grandiosem Schnee zur Verfügung. Der Golfplatz präsentierte sich trotz langanhaltender Kälte ebenfalls im optimalen Zustand. lAls Tagessieger ließen sich Kristina Kopf und Michael Vonbank feiern. Die Sieger in der Teamwertung sind Kristina Kopf, Philipp Kopf, Clemens Bickel und Michael Vonbank. Die Sonderwertung “Nearest to the Ski” – ein Golfschlag auf der Driving Range direkt nach dem Golfen auf ein knapp 80 Meter entferntes Paar Ski sorgte zusätzlich für höchsten Unterhaltungswert. Ein Ball lag unglaubliche 20 Zentimeter vom Ski entfernt. Organisator Wolfgang Kopf und sein Team sind stolz, mit dem Erlös der Charity-Veranstaltung ein gehandicaptes Kind aus Vorarlberg, sowie die Ski-und Golfjugend in Rankweil zu unterstützen. „Dies ist nur möglich, durch die tolle Unterstützung vieler Sponsoren und der Großzügigkeit der Teilnehmer, die größtenteils schon Ihre Zusage für die nächstjährige Jubiläumsveranstaltung machten“, freut sich Wolfgang Kopf. Alle Ergebnisse auf einen Blick unter www.ski-golf-vorarlberg.at.