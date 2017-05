Erfolgreiche Rodler geehrt

Fest in der Weltelite etabliert hat sich Thomas Steu mit seinem Tiroler Partner Lorenz Koller in den Doppelsitzbewerben. Höhepunkt war sicher der U21-Weltmeistertitel in Innsbruck-Igls. Jonas Müller fuhr heuer erstmals in der Allgemeinen Klasse und konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Ziel der Spitzenrodler sind die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea. Ihre sportliche Karriere beendet haben Katrin Heinzelmaier und Sarah Tomaselli, die in ihrer Laufbahn tolle nationale und internationale Erfolge feiern konnten.

Würdige Ehrungen

Vereinsobmann und VRV-Präsident Helmut Tagwerker konnte zu der Ehrung im Clubheim Hinterplärsch zahlreiche Gäste und Funktionäre begrüßen, darunter als Vertreter der Sparkasse Bludenz Prokurist Daniel Driessner und Marketingleiter Arno Sprenger. Für ihre Leistungen und Erfolge erhielten die Sportler entsprechende Präsente des Vereins und der Sparkasse. Mit einer deftigen Grillpartie und einem gemütlichen Hock klang dieser gelungene Abend aus.