Erfolgreiche Ländle-Athleten

Lustenau. Sengende Hitze über dem Parkstadion in Lustenau. Trotz „klimatisch-schwieriger“ Bedingungen ließen sich die jungen Athletinnen und Athleten der Schul-Olympics vergangene Woche den Spaß nicht verderben. „Schlimmer wäre doch strömender Regen“, meinte ein gelassener Teilnehmer. Leichtathleten sind eben hart im Nehmen.

Vom 21. bis 23. Juni ging die Bundesmeisterschaft Schul-Olympics der Leichtathletik/Oberstufe heuer im Ländle (Bregenz und Lustenau) über die Bühne. Neun Burschen-Teams und acht Mädchen-Teams aus ganz Österreich demonstrierten dabei großartige Leistungen. Besonders stolz waren die „Local Heroes“ vom BG Lustenau, die sich quasi als Gastgeber automatisch qualifiziert hatten. „Wir rechnen uns jetzt nicht so große Chancen aus, da wir in unserem Team eigentlich zwei Fußballer, ein Handballer und lediglich ein Hochspringer haben, aber für uns gilt heute das Motto: Dabei sein ist alles!“, so Martin Staudacher, Betreuer der BG Lustenau-Abordnung.

Heimische Erfolge gab es am Ende dann aber doch zu feiern. Das Team der HTL Rankweil holte sich bei den Burschen hinter dem BG/BORG Graz Liebenau aus der Steiermark den Vizemeistertitel. Den 3. Platz sicherte sich das BORG Wiener Neustadt aus Niederösterreich.

Sportgymnasium Dornbirn wieder top

Auch bei den Mädchen trumpften die Vorarlbergerinnen auf. Das Sportgymnasium Dornbirn erzielte ebenfalls einen Stockerlplatz und landete auf dem 3. Platz. Den Sieg holte sich das BG/BRG Reutte aus Tirol vor dem BG/BORG Graz Liebenau aus der Steiermark.