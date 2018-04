Erfolgreiche Kabarett Premiere

Zwei Familien – ein Programm. Die Kabarettfamilie „d´Maivögl“ und die Gruppe Welcome unterhielten am Samstag, 21. April die Premierengäste. Norbert Kilga und seine Töchter Tina Kilga und Barbara Winder starteten mit einem sehr emotionalen Lied den Kabarettabend.

Götzis Es gab während des Abends viel zu lachen, zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken. In der siebten Ausgabe mit dem Titel „nit hudla“ brachte Familie Marte Themen wie den Auszug der inzwischen erwachsenen Kinder, interne Familienzwistigkeiten, die Rolle des Sohnes, der aus dem elterlichen Heim noch nicht ausziehen will, zur Sprache. Mit viel Situationskomik, witzigen Texten und einer großartigen schauspielerischen Leitung gestaltete sich der Abend im Vereinshaussaal zum perfekten Kabarettabend für die ganze Familie. Zwischen den einzelnen Programmpunkten gab „Welcome“ Lieder mit einfühlsamen Texten und Melodien zum Besten. Bekannte Mundartlieder wurden gesungen – thematisch passend zu den Kabarett-Texten. Auch das Älterwerden, die Vergesslichkeit der Eltern, die Vater-Sohn-Beziehung (Georg und Benedikt) oder die Mutter-Töchter-Beziehung (Sigrid, Teresa und Lisa) gaben Anlass zum Grübeln und zum Überlegen, ob man sich darin selber findet. Nach stürmischem Premieren-Applaus lud Sigrid Marte zur Premierenfeier in das Foyer der Kulturbühne AmBach – hier wurden die Gäste von Michael Mallin und seinem Team kulinarisch verwöhnt. VER