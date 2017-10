Erfolgreiche Judokas

Dornbirn. Es tut sich was beim Judoclub Dornbirn. Bei der Meisterschaft in Schaan konnte sich kürzlich Matteo Gruber bei den Schülern mit fünf Siegen souverän den ersten Platz sichern.

Aktuell wird beim Verein fleißig trainiert. In den kommenden Wochen bis Anfang Dezember stehen einige Großereignisse für die Dornbirner Judokas an: Die UNION-Bundesmeisterschaft in Straßwalchen, das Werdenberger-Turnier in Buchs, die Bodenseemeisterschaft in Bregenz, die dritte Runde des Vorarlberger Schülercups in Dornbirn, die UNION-Landesmeisterschaft in Dornbirn und letztendlich noch die Vereinsmeisterschaft.

Judo boomt beim Nachwuchs

„Dass wir beim Judonachwuchs keine Probleme haben, zeigen die Anfängerkurse im SPZ, in der VS Markt und in der VS Haselstauden“, freut sich Obmann Reinhold Böhler. Insgesamt sind fast 60 Kinder jede Woche einmal auf der Judomatte, um den Judosport kennen zu lernen. „Vielleicht sind da auch zukünftige Landesmeister mit dabei“, so Böhler.

Für Interessierte sind am Freitag von 16.30 – 18.00 Uhr in der Turnhalle des SPZ, Schulgasse 40, noch Plätze frei.

Mehr Infos und Kontakt:

Union Judoclub Dornbirn

Nachbauerstraße 22

6850 Dornbirn

Mobil: + 43 (0) 676 490 7347

dornbirn@judo-vorarlberg.at

www.judo-dornbirn.at