Erfolgreiche Buchpräsentation mit Eva Maria Waibel

Dornbirn. Das gemeinsame Werk der Autoren Eva Maria Waibel und Andreas Wurzrainer mit dem Titel „Motivierte Kinder – authentische Lehrpersonen“ begeisterte am Freitag die zahlreich erschienenen Gäste im SPZ Dornbirn. Roland Jörg, Leiter des Kulturamtes und Landesrätin Bernadette Mennel begrüßten seitens der Stadt Dornbirn und des Landes Vorarlberg.

Fachvortrag und Interview

Anschließend folgte ein Fachvortrag vom renommierten Psychotherapeuten Christoph Kolbe zum Thema „Erziehung ist Begegnung – Impulse Existenzieller Pädagogik“. Im Fokus stand dabei die Bedeutung der Beziehung in den Bereichen Erziehung und Unterricht. Daran knüpften Ulrike Unterthurner und die Autorin Eva Maria Waibel beim gemeinsamen Interview an, sprachen über die Grundaussagen des Buches und diskutierten die verschiedensten Thesen. Beim gemeinsamen Ausklang standen die Vortragenden für weitere Fragen der Gäste zur Seite.

Wissenswertes zur Autorin

Die Dornbirnerin Eva Maria Waibel wurde 1953 geboren und ist Professorin in den Fachbereichen Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der Viktor Frankl Hochschule in Kärnten. Sie ist selbst Mutter von zwei erwachsenen Kindern und mittlerweile Großmutter von vier Enkelkindern und war unter anderem in der Lehrpersonenausbildung, als Politikerin (Landesrätin) sowie Psychotherapeutin tätig.