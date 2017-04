Erfolgreiche Bilanz bei Fahrradbasar am Montfortplatz

Für beide Seiten war es eine regelrechte “Win-Win-Situation”: Für jene, welche ihr altes, ungenütztes Fahrrad veräussern wollten und auch für jene, welche auf der Suche nach einem neuen Gefährt waren. Vergangenen Samstag Vormittag bot das Team des RC böhler Gisingen, das für eine lückenlose Abwicklung des Kauf- und Verkaufsgeschäfts zuständig zeichnete, eine weitere Auflage des beliebten Fahrradbasars am Montfortplatz.

Neben klassischen Kinder-, Damen- und Herrenrädern gab es auch ein Tandem-Fahrrad sowie ein Holz- und ein Bambus-Rad, welches es besonders Feldkirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold angetan hatte. Letzteres war ein wirklicher Hingucker. Zu Beginn des Basars wurden stolze 154 Teile abgegeben. “Davon haben wir 94 verkauft, also zwei Drittel, was uns sehr freut” sagte Ulli Allgäuer vom Verkaufsteam äußerst zufrieden. Den Riesenandrang führt das Team des RC böhler Gisingen auf das schöne Wetter zurück. “Der gesamte Fahrradbasar ist ruhig abgelaufen” so Allgäuer abschließend zur bereits zehnten Auflage des Basars.