Erfolgreiche 40-Jahr-Feier des Krippenbauverein Tisis

Es war für alle Beteiligten eine schöne und erfolgreiche Veranstaltung. Viele Besucher konnten die Krippenräume sowie auch die Sonderausstellung bewundern. So pilgerten Gäste aus dem ganzen Land, Freunde von den Krippenbauvereinen Lustenau, Rankweil, Frastanz-Fellengatter und sogar St. Gallenkirch nach Tisis in das Krippenlokal unterhalb der Kirche. Auch Ortsvorsteherin Gabriele Graf war anwesend und fügte sich in die Reihe an Gratulanten, welche das positive Echo und Glückwünsche entgegenbrachten.

Krippele schauen stand hoch im Kurs, aber nicht nur in Tisis, wo beispielsweise die Kirchenkrippe bewundert werden konnte, sondern auch beim Kapuzinerkloster Feldkirch sowie bei Franz Morscher in Göfis. “Unser Angebot mit dem Shuttlebux kam sehr gut an” freute sich Wolfgang Ströhle vom Krippenbauverein Tisis. “Besucher fanden dies als empfehlenswert.” So wurde ganze viermal die Runde mit Shuttlebus gemacht. Auch für die Bewirtung war gesorgt.

Der Krippenbauverein Tisis ist Mitglied im Landeskrippenverband Vorarlberg und im Verband der Krippenfreunde Österreichs. Als Schwerpunkt des Vereins sind neben klassischen Krippenbaukursen, Schnitzkurse und das Malen von Hintergrundbildern. Obmann des Vereins ist Eduard Eibl.