Bis zu 500 Tote bei Überschwemmungen in Sierra Leone

Überflütete Straßen in Regent nach Freetown - © APA (AFP/Society 4 climate change communication Sierra Leone)

Eine durch heftige Unwetter ausgelöste Schlammlawine hat im westafrikanischen Staat Sierra Leone Hunderte Menschen das Leben gekostet. Örtliche Medien berichteten am Dienstag in der Früh von weit über 350 Toten, unter ihnen mehr als 100 Kinder, die bereits aus den Fluten geborgen wurden. Eine Quelle im Gesundheitsministerium sprach am Montagabend von bis zu 500 Toten.