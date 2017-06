Mindestens 141 Menschen nach Erdrutsch in China vermisst

Rettungsarbeiten sind angelaufen - © APA (CCTV)

Nach einem großen Erdrutsch am Samstag werden in China mindestens 141 Menschen unter den Geröllmassen vermisst. Der Bergrutsch hatte die Siedlung Xinmo in der südwestlichen Provinz Sichuan völlig unter sich begraben. Es war nur noch eine Geröllwüste zu sehen. Der Erdrutsch sei durch heftige Regenfälle ausgelöst worden, berichtete das Parteiorgan “Volkszeitung”.