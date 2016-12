Erdogan wirft USA Unterstützung des Islamischen Staates vor

“Sie haben uns beschuldigt, Daesch (Islamischer Staat) zu fördern”, sagte Erdogan vor Reportern in Ankara. “Jetzt unterstützen sie Terror-Gruppen einschließlich Daesch, YPG, PYD.” Dies sei sehr klar. Es gebe Film- und Fotobeweise dafür.

In Syrien machten US-unterstützte Rebellen nach eigenen Angaben unerwartet rasche Fortschritte gegen die IS-Miliz. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), zu denen auch die kurdische Miliz YPG gehört, hatten vor rund zehn Tagen die zweite Phase ihrer Offensive gegen den IS gestartet. Ziel ist die Eroberung der Stadt Raqqa, wo lange Zeit die IS-Zentrale saß.

Türkische Truppen liefern sich zurzeit verlustreiche Gefechte mit dem IS um die von der Terrormiliz gehaltene nordsyrische Stadt Al-Bab. Die schweren Kämpfe kosteten seit vergangenem Mittwoch mindestens 17 türkischen Soldaten das Leben. Ziel der Türkei ist nach Regierungsangaben, die Stadt einzunehmen. Erdogan sagte weiter, die Türkei werde ihren Weg “entschlossen” weitergehen.

IS release pics of tanks & Kobra transport vehicle that were damaged/abandoned by Turkish forces near al-Bab