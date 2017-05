Erdogan will Bemühungen um EU-Beitritt der Türkei fortsetzen

Erdogan warnt vor Vergiftung der Beziehungen - © APA (AFP)

Trotz angespannter Beziehungen zu Europa will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Bemühungen um einen EU-Beitritt der Türkei weiterführen. Zugleich warnte er in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung zum Europatag vor zunehmender Islamfeindlichkeit und Rassismus in Europa, die die Beziehungen zur Türkei “vergiften” würden.