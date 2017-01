Erdogan verglich Währungsspekulation mit “Terrorismus”

Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn - © APA (Archiv/AFP)

Die Türkei kämpft seit Wochen mit einem dramatischen Verfall der Währung, der inzwischen auch die Wirtschaft gefährdet. Präsident Recep Tayyip Erdogan verglich am Donnerstag die Spekulation gegen die Lira mit “Terrorismus”. “Der Zweck ist es, die Türkei in die Knie zu zwingen. Sie benutzen den Währungskurs als Waffe.” Er will nun Investoren mit der türkischen Staatsbürgerschaft anlocken.