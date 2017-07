Erdogan verbittet sich deutsche Einmischung

Erdogan verwies erneut auf die Unabhängigkeit der türkischen Justiz - © APA (AFP)

Im Streit mit Deutschland hat sich der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes verbeten. Die Türkei sei “ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat”, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul vor seiner Abreise nach Saudi-Arabien. “Niemand hat das Recht, sich in inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen.”