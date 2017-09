Erdogan verbindet Schicksal von US-Priester mit Gülen

Erdogan plädiert für einen Austausch - © APA (AFP)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA die Auslieferung des inhaftierten US-Pastors Andrew Brunson im Austausch gegen den in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen angeboten. Gülen wird vorgeworfen, hinter dem Putschversuch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres zu stecken, was dieser bestreitet.