Erdogan sieht Türkei vor “historischer Entscheidung”

Erdogan startet seine Ja-Wahlkampagne - © APA (AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI/YASIN BULBUL)

Mit einer Kundgebung im Osten der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan die Ja-Kampagne für das umstrittene Verfassungsreferendum gestartet. “Wir sind an der Schwelle einer historischen Entscheidung”, sagte Erdogan am Freitag vor tausenden jubelnden Anhängern in Kahramanmaras, wo er bei der Präsidentenwahl 2014 die meisten Stimmen im Land erhalten hatte.