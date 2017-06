Erdogan erlitt Schwächeanfall beim Gebet

Türkischer Präsident kollabierte in Moschee - © APA (AFP)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat beim Gebet zum Fest “Eid al-Fitr” einen Schwächeanfall erlitten. Laut türkischen Medienberichten kollabierte er nach Angaben von Kathpress am Sonntag in der Früh in einer Moschee in Istanbul und musste auf eine Trage gelegt werden. Er erholte sich jedoch rasch wieder.