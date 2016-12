Heftiges Erdbeben in Südchile verursachte leichte Schäden

Schweres Beben in Südamerika - © APA

Vor der Südküste Chiles hat sich am Sonntag ein schweres Erdbeben ereignet. Nach Erkenntnissen der US-Erdbebenwarte USGS erreichte das Beben eine Stärke von 7,7, die chilenische Erdbebenwarte CSN gab die Stärke mit 7,6 an. Es gab nach ersten Berichten Schäden an Häusern und Straßen, aber keine Verletzten.