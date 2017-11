Erdbeben im Raum von Parma und bei Neukaledonien

Zwei Erdstöße mit Stärke 3,4 und 4,4 auf der Richterskala sind am Sonntag im Raum der norditalienischen Stadt Parma gemeldet worden. Die Erdbeben wurden von der Bevölkerung klar gespürt, sie verursachten jedoch keine Schäden, berichteten italienische Medien. Auch Teile der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Neukaledonien wurden von einem Erdbeben erschüttert.

Die Stärke des heftigsten Bebens in der Nacht auf Montag (Ortszeit) gab die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,6 an. Sein Zentrum lag demnach östlich der Insel Mare im Ozean – eine der Loyalitätsinseln, die etwas mehr als 100 Kilometer von der Hauptinsel entfernt liegen.

In der Region hatte es am Sonntag bereits ein weiteres Beben gegeben, das die US-Warte mit der Stärke 6,4 angab. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden. Der Sender Nouvelle Caledonie 1re meldete, dass das Beben an zahlreichen Orten des Überseegebiets zu spüren gewesen sei. Man beginne, sich an Erdbeben zu gewöhnen, sagte ein Bewohner von Mare dem Sender. “Das ist im Moment sehr häufig.”