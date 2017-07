Erdbeben erschütterte Nordwesten der USA

Der Erdstoß riss viele Bewohner der Region aus dem Schlaf - © APA (Symbolbild)

Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat den Nordwesten der USA erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag der US-Bebenwarte USGS zufolge in der Nähe der Stadt Lincoln im Bundesstaat Montana in einer Tiefe von 4,3 Kilometern. Das Beben vom Mittwochabend war das Stärkste seit 42 Jahren in der Region Montana.