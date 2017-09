Heftiges Erdbeben erschütterte Mexiko

Zuvor hatte es geheißen, das Epizentrum des Bebens sei im Bundesstaat Puebla gelegen. Die Erdstöße waren aber auch in der Hauptstadt deutlich zu spüren. Ein Reporter berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße.

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben. Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei dem in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos.

(APA/dpa/ag.)