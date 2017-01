Erdbeben der Stärke 5,4 in Mittelitalien

Das neuerliche Beben ereignete sich in einer Tiefe von neun Kilometern. Der italienische Zivilschutzchef Fabrizio Curcio sagte, das Erdbeben habe das Gebiet betroffen, das bereits bei den Erdstößen im August und im Oktober zerstört worden waren. Das Erdbeben am Mittwoch war im gesamten mittelitalienischen Raum deutlich zu spüren. Mehrere kleinere Erdstöße hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben.

Mehrere Schulen in der Stadt Rieti und in der Provinz wurden evakuiert. In der Stadt Ascoli schwankten Gebäude, Menschen liefen auf die Straßen. In Accumoli gab es nach Angaben von Bürgermeister Stefano Petrucci keine weiteren Schäden.

Probleme bereitet die Wettersituation: Im Erdbebengebiet hat es in den vergangenen Tagen heftig geschneit. Im Raum Ascoli gab es aus diesem Grund Stromausfälle. “Es benötigt viel organisatorischen Aufwand, um die verschneiten Gemeinden zu erreichen”, sagte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio.

(APA)