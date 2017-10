Erbstreit: Grundstück darf nicht versteigert werden

In dem familiären Erbstreit tut sich der Sohn bislang sogar mit Gerichtsverfahren schwer, zu bekommen, was ihm rechtlich zusteht. Das Landesgericht Feldkirch hat dem Vorarlberger zwar bescheinigt, dass ihm aus dem Nachlass seiner 2013 verstorbenen Mutter ein Pflichtteil von 22.000 Euro zusteht. Sein Vater, der Alleinerbe ist, hat ihm die Geldsumme aber nicht bezahlt. Er habe das Geld nicht, sagt er. Nun ist der Sohn vor Gericht zumindest vorläufig mit seinem Vorhaben gescheitert, mit der Zwangsversteigerung eines Grundstücks des Vaters zu seinem Geld zu kommen. Denn die zuständigen Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) haben in dem Exekutionsverfahren die Zwangsversteigerung der Liegenschaft verboten.

Tochter als Nacherbin

Die Wiener Höchstrichter begründeten ihre Entscheidung damit, dass im Exekutionsverfahren in die Eigentumsrechte der Tochter des Familienvaters nicht eingegriffen werden dürfe. Schließlich wurde sie in dem Schenkungsvertrag, mit dem ihre Mutter ihrem Vater das Grundstück vermacht hat, als Nacherbin eingesetzt. Demnach wird die Schwester des Pflichtteilberechtigten nach dem Tod ihres Vaters die Liegenschaft erben. Die Frau hat gegen ihren uneinsichtigen Vater gerichtlich vorgehen müssen, um als Nacherbin aus dem Schenkungsvertrag bestätigt zu werden.

Die von ihrem Bruder angestrebte Zwangsversteigerung der Liegenschaft dürfte wegen ihres Besitznachfolgerechts nur mit ihrer Zustimmung erfolgen, so die Höchstrichter. Sie ist damit aber nicht einverstanden.

Im Exekutionsverfahren wird ihr Bruder damit seinen Pflichtteilsanspruch gegen seinen Vater nicht durchsetzen können. Er müsste mit einer Klage den zivilen Rechtsweg beschreiten und in einem Zivilprozess versuchen, seine Schwester zur Duldung der Zwangsversteigerung des Grundstücks zu zwingen, erläuterten die OGH-Richter die verbliebenen rechtlichen Möglichkeiten.

